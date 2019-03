Las Kellys reciben el Premio de Derechos humanos de las Naciones Unidas

La Asociación española de "Las Kellys” será honrada con el Premio TO DO Derechos humanos en el turismo

El Instituto para el Turismo y el Desarrollo (Studienkreis für Tourismus und Entwicklung) otorgará el premio "TO DO Human Rights in Tourism" 2019 a la asociación española "Las Kellys".

En 2019, el premio internacionalmente reconocido será otorgado por tercera vez ya. Fue anunciado en cooperación con la Mesa Redonda de Derechos Humanos en Turismo y Studiosus Reisen. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en la ITB de Berlín.

Kelly "significa guerrero El nombre de la asociación española "Las Kellys" refleja lo que hacen, ya que en irlandés significa "guerreros"

La asociación lucha por los derechos de las camareras en el sector de la hostelería. El turismo en España está en auge. En 2017 el país recibió a más de 80 millones de invitados. Sin embargo, esta situación económica favorable no beneficia a todos, ni mucho menos. Desde que el gobierno español aprobara las reformas del mercado laboral a la luz de la crisis financiera y económica en 2012/2013, la situación de las camareras se ha deteriorado dramáticamente. La mayoría de las empresas hoteleras despidieron a su personal y transfirieron el servicio a los contratistas. Estas agencias de trabajo temporal emplean a los asistentes de sala en condiciones precarias, ya no pertenecen a ningún sindicato, y no se aplica ningún acuerdo colectivo en toda la industria. Las consecuencias: un ingreso significativamente más bajo, una presión laboral aún mayor y enfermedades profesionales no se reconocen como tales. Pero la lucha de las Kellys parece tener éxito. La asociación cuenta ya con unos 2.000 miembros.

En Madrid, una delegación de mujeres de Kellys se reunió con el ex presidente Mariano Rajoy y obtuvo atención internacional. Esto les ayudó a lograr uno de sus objetivos: salir de la invisibilidad. Y con sus demandas de mejores condiciones de trabajo también hicieron oír sus voces. El nuevo gobierno socialista ha presentado un plan de acción contra la explotación en el lugar de trabajo.

"Los derechos humanos se aplican universalmente y son indivisibles."

El premio "TO DO Award Human Rights in Tourism" honra las iniciativas, los proyectos y las personas que realizan esfuerzos sobresalientes para proteger y respetar los principios de los derechos humanos en toda la cadena de valor turística. Un jurado de expertos selecciona de forma independiente a los posibles ganadores de premios y evalúa su trabajo.

Claudia Mitteneder, directora general del Instituto de Turismo y Desarrollo: “Los derechos humanos se aplican universalmente y son indivisibles. Esto también debe aplicarse a la industria turística europea. Por eso, es importante para nosotros no solo mirar las regiones del mundo lejanas, sino también estar atentos al respeto de los derechos humanos en Europa. Felicitamos a "Las Kellys" por sus esfuerzos incansables en nombre de los sectores más débiles de este sistema económico y estamos tan orgullosos de ellos por lo que han logrado hasta la fecha como lo están ".

El "Premio a los Derechos Humanos en el Turismo" se otorgará el próximo 7 de marzo de 2019 a las 16:30 en el Palais am Funkturm en el recinto ferial de la ITB. El discurso laudatorio en honor al ganador del premio será impartido por el Dr. Lutz Möller, Secretario General Adjunto de la Comisión Alemana para la UNESCO.